"Battiato mi spezza il cuore". Un omaggio e una riscoperta di stile e misura

Molto, molto tempo dopo l’ultima volta che pubblicava qualcosa d’inedito sulle piattaforme musicali, Morgan si riaffaccia con un’impresa delle sue. Una canzone omaggio per l’amico e mentore Franco Battiato, offerta in cinque versioni, diverse e complementari tra loro, per un totale di mezz’ora abbondante di musica. “Battiato mi spezza il cuore” è il titolo della composizione, affrontata sia in un abbondante Radio Cut, che in una versione ancora più extended che va oltre i 9 minuti (ma è decisamente la migliore) e poi in chiave sinfonica, in un arrangiamento solo strumentale e nella forma in cui è già apparsa nel corso dello special Rai dedicato all’artista scomparso lo scorso maggio, nel primo anniversario della sua morte.

