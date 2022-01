Guccini: "Non ho la minima idea di chi sono oggi. Ma la vecchiaia è meravigliosa"

“Mi piace inventare e raccontare le storie, ascoltare ed essere ascoltato: se non avessi fatto il cantautore, avrei scelto il mestiere - non facile, ma affascinante - dell’insegnante di Lettere, che in parte ho già fatto per un periodo, anni fa, in Pennsylvania, ma era solo per un mese all’anno”. Con le sue canzoni e con i suoi libri, Francesco Guccini ci ha abituato a un suo stile senza tempo, colmo di storie buone – che non vuol dire per forza sempre positive – dove musica e parole vanno ad incontrarsi e confondersi diventando un tutt’uno. Ad emergere, anche quando non sembra, è la sua ironia e autoironia, necessarie per sconfiggere quell’amarezza del quotidiano che ognuno di noi può avere a suo modo. Un sottofondo che è in realtà pura energia, una voglia di rivalsa o un’accettazione delle cose per come sono e vengono a cui dare il giusto peso. Da più di quarant’anni, i suoi concerti sono sempre stati uno spettacolo dove non esiste alcun effetto scenico, dove l’unica cosa che conta è il rapporto che si stabilisce fra pubblico e interprete. La sua musica trova interlocutori in tutte le generazioni: dai suoi coetanei ai figli fino ai nipoti e ciascuno ricerca qualcosa di diverso, trovando nelle parole e nella musica dell’artista uno spazio proprio e privato.

