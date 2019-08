Nel 1978 Francesco De Gregori pubblica un album che porta semplicemente il suo cognome e un’affettuosa decana della musica popolare italiana come Giovanna Marini, sull’entusiasmo per ciò che ha appena ascoltato (nell’album ci sono “Generale”, “Natale”, “L’impiccato” e altre magnificenze), dichiara: “Mi ha colpito il valore etico di queste canzoni. Io questi testi li farei studiare alle scuole elementari. Danno il senso dei valori della vita”. Fotografiamo l’istante: è l’apogeo della musica italiana d’autore, ormai più che legittimata, in certi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.