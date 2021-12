Marracash, il figlio del popolo

Il Re Tamarro del rap italiano ha fatto un disco importante e bisogna rendergli omaggio. Fabio Bartolo Rizzo, “Marracash”, 42 anni, siciliano trapiantato a Milano, zona Barona, è tornato con un nuovo lavoro dopo “Persona”, l’album che l’anno scorso ha dominato le nostre classifiche. Ed è un’opera di cui il rap italiano aveva bisogno, per ripensare i suoi valori e il suo significato tra i linguaggi del nostro contemporaneo, tornando ad aspirare a quella singolare postazione di osservatorio della realtà che ha avuto nei momenti migliori. Con un sapore decisamente old school, questo “Noi, loro, gli altri” è un disco di denuncia che analizza il nostro tempo condiviso disvelandone le ipocrisie ed è uno sforzo in favore del risanamento etico del paese, proposto da un adulto che ha passato l’adolescenza dove “le vere star erano i criminali”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE