I Berliner Philharmoniker indicano un modo unico di vivere la musica

Mancavano dal 2004 a Roma, quando sul podio dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia salì Sir Simon Rattle. Le musiche di Haydn, Bach, Brahms-Schoenberg. Il successo debordante. E’ sempre così con i Berliner Philharmoniker, in Germania, in Italia e in qualsiasi parte del mondo. Reazioni “scontate” perché parliamo dell’eccellenza, di un modello musicale, organizzativo. Dire Berliner Philharmoniker significa indicare un suono riconoscibilissimo, un modo di essere e vivere la musica. Descrivere una cultura, quella occidentale, in cui certa musica è simbolo di civiltà, di unità e valori condivisi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE