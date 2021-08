Alle radici di un male estivo, il reggaeton. Ultima vittima: Elettra Lamborghini

Orietta Berti, 78. Gianni Morandi, 76. L’articolo potrebbe finire qui. Sopralluogo sul com’è che la tradizione nostrana dei tormentoni estivi languisca e sul perché non vengano più pretesi dagli altoparlanti delle nostre spiagge, dove malinconicamente impazzano i successi del passato. I venerabili Orietta (“Mille”) e Gianni (“L’Allegria”) sono gli unici due titolari di canzoni vagamente assimilabili al concetto di tormentone per il grande caldo. A ben vedere, del resto, la resurrezione di entrambi passa attraverso la lungimiranza di un paio di esperti conoscitori del nostro mercato e degli spiragli in cui ancora si può infilare quel che un tempo si chiamava “45 giri”: Fedez e Jovanotti che, con il concorso rispettivamente di Achille Lauro e di Rick Rubin, hanno progettato il riciclo dei due sempiterni della canzone popolare, sotto forma di stravaganza per far canticchiare i nipotini.

