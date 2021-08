La musica del Federale

Non tanto due persone, quanto due archetipi viaggiavano sul sidecar più celebre del cinema italiano nell’agosto di sessant’anni fa, quando approdò nelle sale Il federale di Luciano Salce. Alla guida il graduato della Milizia Primo Arcovazzi (Ugo Tognazzi), cremonese e fascistissimo come il concittadino Roberto Farinacci; nel carrozzino laterale il suo prigioniero, professor Erminio Bonafé (Georges Wilson), futuribile capo del nuovo governo democratico in attesa della caduta del regime. Il tragitto dall’Abruzzo verso Roma del milite e di Bonafé, impervio per spiacevoli avventure e condizione delle strade, è ritmato dagli stentorei avvisi: “Buca! Buca con acqua! Buca con fango!”. Ed è scandito – contrappunto fra i due opposti archetipi – dai Canti di Leopardi in edizione tascabile ma pregiata, che il professore appena può rilegge per lenire l’anima, mentre Arcovazzi ne usa le pagine per rollarsi le sigarette, mortificando l’indignato ma impotente intellettuale (“Ma che ha fatto, mi ha staccato Il passero solitario? Il poeta ci ha messo due settimane a comporlo, e lei, lei se lo vuol fumare in un minuto!”. O con più tenue sgomento, per un’altra cicca arrotolata con il Canto Ad Angelo Mai: “In fin dei conti, è un’opera minore”).

