Oriettona forever

Quando il Dalai Lama ha visto Orietta Berti, ha detto: “Le esce una luce dalla testa, voglio parlarle”. Lei ha risposto: “Sono le meches, le ho fatte ai capelli”. L’assistente ha evitato di tradurre. Capita spesso che le facciano un complimento e che lei lo riduca in poltiglia, il più delle volte inavvertitamente, senza volerlo. Le lusinghe non le piacciono e, quando le riceve, fa subito il nome di suo marito, Osvaldo, il grande amore della sua vita: hai gli occhi come l’Osvaldo, me lo dice sempre anche l’Osvaldo. Sono sposati da 54 anni; da 55 lei fa la cantante: è il dato che aggiunge e sottolinea sempre, quando la presentano, specie se dicono quanti dischi ha veduto. A essere impressionante, nella sua carriera, è la durata del successo, la quasi totale assenza di flop, incluse le volte che è parsa datata. Non ha mai ceduto al presente, non ha mai smesso di indossare scarpe troppo alte che le danno un’andatura buffa e tailleur glitterati e fiorati, da zia e anzi da nonna contenta. Non giovanile: contenta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni