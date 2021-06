Quale allegria

Finita la cronaca nera (fate gli scongiuri), inauguriamo la stagione della musica leggera, anzi leggerissima. A Sanremo avevamo voglia di niente, avevamo l’ennui, il je ne sais quoi, agivamo sospesi e circospetti, avanzavamo a passo felpato e accorto per non cadere dentro al buco nero a un passo da noi, volevamo canzoni a basso volume, a bassa intensità, e parole senza mistero, allegre ma non troppo. Prendevamo le misure, calcolavamo cosa si era allargato e cosa, invece, s’era ristretto. Attenti a non rifare gli stessi errori, i soliti reati di esuberanza. Elucubravamo sul senso della musica, degli spettacoli, dell’umorismo, del pubblico, della presenza, dell’assenza, della gravitas, della levitas, del lutto, del ricordo, del rispetto, della memoria. E ora eccoci qui, esausti, che camminiamo per strada senza mascherina e appena ci avviciniamo ad altri esseri umani, anche loro a volto scoperto, facciamo per rimettercela, e loro ci fanno segno di non farlo, di lasciar stare, ma che fa, signorina, ma si figuri, ci mancherebbe. Delicati e cortesi, o soltanto sfibrati e ipocriti. Non ci azzardiamo a dire a nessuno cosa dovrebbe fare. Chiediamo: sei vaccinato? Se la risposta è no, diciamo: sei no vax? Se la risposta è sì, diciamo: capisco. E’ vero che capiamo. Come certe suocere illuminate: capiamo ma non condividiamo.

