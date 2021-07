Mettete insieme Paul McCartney e Rick Rubin, non ve ne pentirete

Quella tra Paul McCartney e Rick Rubin, palesemente, è una questione di tocco magico. L’inarrivabile autore (vivente) di pop songs, a confronto con il produttore capace di restituire vita e voglia ai grandi artisti confusi, o anche d’inventare di sana pianta un sound (Beastie Boys, per fare un nome). Il luogo dell’incontro è “McCartney 3,2,1”, succulenta serie televisiva in sei parti da mezz’ora ciascuna, prodotta dal canale a pagamento Hulu, da ieri visibile solo in America – salvo acrobazie digitali – ma destinata a spuntare anche da noi.

