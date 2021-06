Imagine per sempre

Il 27 maggio del 1971 era un giovedì. Phil Spector, volpone del pop scomparso pochi mesi fa, si approcciò alla canzone con sapiente mestiere ma anche con rispetto. “Ho sempre pensato che fosse come l’inno nazionale”, avrebbe detto anni dopo il mitico produttore newyorchese. Uno studio di registrazione era stato allestito a Tittenhurst Park, vicino ad Ascot, la residenza da sogno dove John Lennon si era trasferito con Yoko Ono e dove la coppia visse un paio d’anni prima di traslocare in America, quell’America da cui Lennon non avrebbe mai più fatto ritorno in Inghilterra. In quella magnificente residenza, una specie di Downton Abbey con parchi e laghetto che sarebbe diventata poi la casa di Ringo Starr, Lennon lavorò negli Ascot Sound Studios alla registrazione del suo nuovo album. I Beatles si erano ufficialmente sciolti ormai da un anno, il primo – ottimo – disco da solista di Lennon, passato alla storia come l’album del “grido primario”, perché ispirato alle teorie dello psicologo statunitense Arthur Janov, era stato accolto abbastanza bene. Ma adesso l’ex Beatle voleva provare qualcosa di diverso. E quel giovedì entrò nello studio di registrazione con un paio di fidatissimi musicisti, Spector e Yoko Ono, per incidere quella che sarebbe diventata la sua canzone di maggiore successo, un brano che per fama e gloria avrebbe superato anche i suoi successi con i Beatles (quello che mai riuscì a Paul McCartney nella sua pur grandiosa carriera da solista). La canzone era “Imagine”, fu registrata in un giorno solo, quel giorno di maggio di cinquant’anni fa. Tranne gli archi, che vennero sovra incisi il 4 luglio successivo al Record Plant di New York City. Il mondo avrebbe conosciuto quel brano divenuta icona del Ventesimo secolo soltanto a ottobre quando l’album omonimo sarebbe stato pubblicato, ottenendo uno straordinario successo di pubblico, il più grande successo mai raggiunto da Lennon dopo i Beatles.

