Non basta cantare Imagine per ricordare John Lennon

No, “Imagine” no! Scoccano i quarant’anni dalla morte di John Lennon ed ecco che, come un sol uomo, il mondo intona la sua canzone più celebre per ricordarlo. Ciò comporta almeno due problemi che, se ci si ricorda più o meno com’era davvero John Lennon, come minimo avrebbero procurato una di quelle sue risposte tranchant, taglienti come la sua voce.

