Orfani di Battiato. Ora la nuova musica ci porti dove non siamo mai stati

A mantenerlo vivo non bastano le sue canzoni ma serve che gli artisti contemporanei si confrontino con la sua eredità. Chissà, magari superandola

E’ morto Franco Battiato e a tutti o quasi tutti, ieri, sono capitate almeno due cose. La prima, toccante: sentire le sue canzoni per strada, in molte strade. Uscivano treni di Tozeur dalle finestre, codici di geometria esistenziale dai bar, balinesi nei giorni di festa e aborigeni d’Australia dai negozi in centro, campi del Tennessee dalle note audio (avremmo preferito “L’ombra della luce”, somari che ci corteggiate da somari, nemmeno le dediche azzeccate), cuccurucucù dalle cuffie delle ragazze sul tram.