Tutti i volti di Franco Battiato

Viaggio in diapositive nelle trasformazioni del cantautore

x Foto di repertorio Ansa (Ansa) Franco Battiato e il suo gruppo a "Tutto è pop", programma Rai del 1972 (Wikimedia commons) L'esordio in tv nel 1967 (Wikimedia commons) Franco Battiato in una foto d'archivio LaPresse degli anni 80 Con Giusto Pio, compositore, violinista e grande amico di Franco Battiato (Wikimedia commons) Franco Battiato durante le prove del concerto "Il Cavaliere dell'intelletto", in Cattedrale a Palermo (Archivio LaPresse, anni 90) Una foto d'archivio LaPresse, risalente agli inizia degli anni 90 In concerto ad Anzio, nel 2001 (LaPresse) Franco Battiato nel 2008 (Wikimedia commons) Una foto del 2004 (Ansa) L'assessore Franco Battiato in occasione della seduta inaugurale dell'Assemblea Regionale Siciliana nel 2012 (Ansa) Una foto di repertorio Ansa del 2015 In concerto a Huesca, in Spagna, nel 2017 (Ansa) 1 di 14

Eclettico e sperimentale, sempre alla ricerca. La vita di Franco Battiato è un viaggio lungo 76 anni, che ha attraversato stili ed epoche, generi e sensibilità differenti. Dal pop degli anni 60 alle prime apparizioni televisive, poi il rock, l'avanguardia. La musica leggera e quella etnica, le influenze orientali, quelle delle musica elettronica e anche quelle di eccezionali collaboratori, come il violinista Giusto Pio.

Più di un cantante, un intellettuale a tutto tondo, che ha approcciato anche il mondo della pittura, quello del cinema. E, brevemente, pure quello della politica, come assessore nella sua Sicilia. Abbiamo raccolto alcune significative foto, per ripercorrere la vita del cantautore, le sue evoluzioni e le retromarce. Una vita in continua trasformazione.