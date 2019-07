La fine della pirateria online

La pirateria è in pieno declino. Che si tratti di musica o di film, i tempi in cui si lasciavano i computer accesi la notte per scaricare illegalmente l’intera discografia di David Bowie o gli ultimi film di Tarantino sono finiti – e non soltanto perché con le connessioni attuali la discografia di Bowie si scarica in una mezz’oretta. Gli studi e le metriche che dimostrano che i pirati sono sempre meno sono infiniti. Una ricerca appena uscita della società...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.