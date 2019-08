La nuova Apple

Ci sono due modi per interpretare i risultati finanziari trimestrali presentati da Apple nella notte di martedì. Il primo è notare che i conti di Apple sono tra i peggiori del decennio in termini di crescita, e che per la prima volta dal 2012 le vendite dell’iPhone costituiscono meno della metà delle entrate totali di Apple. L’azienda sta perdendo la sua gallina dalle uova d’oro, e questo è un problema enorme. L’altro modo di interpretare questi risultati trimestrali è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.