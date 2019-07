Pillole di serie tv da guardare a luglio

Il periodo estivo è da sempre abbastanza scarico di nuovi contenuti seriali, siano essi generalisti e non. Al consueto deserto nostrano si può però far fronte con qualche serie in streaming anche se i colossi americani sembrano anch’essi puntare per questo periodo più sui ritorni di stagione che sui nuovi prodotti. Un po’ di riposo (e di necessario svuotamento mentale) prima della massiccia invasione di serie autunnali.