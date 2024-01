La coscia del peccato che irrita i nuovi moralisti

Nell’ennesima crociata contro una campagna di moda che tiene banco in questi giorni, la notizia vera è che i moralisti si sono scagliati contro la replica quasi perfetta di una foto pubblicitaria di trent’anni fa della stessa azienda, Calvin Klein. Le immagini originali, scattate da Mario Sorrenti e altri nomi rilevanti dell’epoca, riproducevano una Kate Moss adolescente avvinghiata a Mark Wahlberg, “Marky Mark” come era conosciuto negli anni in cui pubblicizzava qualunque cosa con quei suoi muscoli da primo premio, e Christy Turlington nella sua bellezza assoluta che tutti valutavano per quella che era, bellezza appunto e ben valorizzata. La foto censurata di oggi ha per protagonista la cantante e modella FKA Twigs, fotografata da Mert&Marcus con una camiciola di jeans scivolata sulle spalle che “non si vede abbastanza per essere una foto pubblicitaria” rispetto alla sua coscia sinistra.

