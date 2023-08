L'irresistibile ascesa delle Birkenstock

Il mondo reale indossa le Birkenstock, ormai lo sanno anche i pochissimi che non hanno visto “Barbie” al cinema ma hanno incrociato sui social almeno il trailer, perché la scena del confronto fra i tacchi alti e le ciabatte con la suola di sughero, cardine della campagna di lancio, spiega anche tutto il film. Quei trenta secondi sono infatti sufficienti per cogliere il senso della pellicola e in senso lato anche del mondo di oggi: “Puoi tornare alla tua vita normale”, dice Barbie Stramba mostrando una décolleté rosa a Barbie Stereotipo, che un brutto giorno si è svegliata con l’alito pesante, una fioritura di cellulite sulla coscia sinistra e i piedi piatti e vuole capire perché, “oppure conoscere la verità sull’universo”. Nel mondo di Barbie, l’universo è plasticamente rappresentato da una di quelle ciabatte tedesche che fino a quindici anni fa si concedevano solo alle top model perché, poverine, avevano sfilato per trenta brand consecutivi. Grazie al film, oggi quelle stesse ciabatte sono prossime alla quotazione al Nyse con una valutazione pari a dieci miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto a un mese fa, le vendite sono aumentate del centodieci per cento.

