Papille in passerella. Cotture a fuoco freddo, esotismi quasi banditi, molte verdure

Mentre i brand della moda si danno battaglia in una antistorica guerra del pasticcino di tradizione, gli chef che lavorano con la moda anticipano le tendenze del gusto e della convivialità. Come racconta Gabriele Zanatta, coordinatore della Guida di Identità Golose

Lontani sono i tempi in cui giornalisti molto più importanti di noi, durante il cocktail pre-sfilata, ricercavano nelle tartine - novelli aruspici dello stile - i segni della sfilata che di lì a poco avremmo recensito. Tim Blanks, oggi collaboratore del quotidiano online “Business of Fashion” e nei primi Duemila firma potentissima del sito di “Vogue America”, rilasciava presagi di moda a partire dall’attenta osservazione degli austeri canapè offerti da Prada: per esempio, se includevano un mesto cerchietto di avocado sul pane, potevano sembrare uno snack da poveri, se non fossero stati smentiti dall’altissima gradazione del gin tonic cui erano appaiati, ricreando una dicotomia lussuo­so/mo­desto così tipico del modus operandi di Miuccia Prada. E aveva quasi sempre ragione lui: sciocchi noi che non avevamo intercettato tra le papille il sapore delle inedite creazioni in passerella.