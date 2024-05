Il tailleur è morto, e la colpa è tutta del casual maschile

L’amore per l’abito appropriato è stato brutalizzato a partire dai costumi maschili, i quali del resto governano il mondo e dettano il ritmo. Si è gridato alla rivoluzione per un maschio con la gonna mentre la meglio gioventù è stata abbandonata al peggior disorientamento, alle tute sintetiche e all’incapacità di riconoscere un buon paio di scarpe

Quentin Tarantino gira “Jackie Brown” nel 1997, quando era scontato che un tailleur fosse il power dress per eccellenza e, infatti, la grande Pam Grier, sul punto di far sparire mezzo milione di dollari, si ferma da Billingsley per provarsi un tailleur nero; esce dal camerino e la commessa le dice: “Wow, vada a una riunione con questo e vedrà come la rispetteranno”, e Pam se lo compra in contanti. L’autorità del tailleur è tale che questa perla di saggezza viene lasciata cadere con indifferenza in un film dove Michael Keaton, ovvero l’agente Ray, indossa calzini bianchi con sandali tecnici incresciosi durante una scena decisiva.