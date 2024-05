Sicuri che le donne siano le designer più efficaci per le altre donne?

Per alcuni amministratori delegati una designer sarebbe più adatta ad assicurare una maggiore connessione con il target di riferimento perché meno incline alla spettacolarizzazione fine a sé stessa delle collezioni. Ma in questi anni il mondo della moda è cambiato

Dallo scorso ottobre, nel flusso delle email degli appassionati di moda, addetti ai lavori e clienti del segmento luxury sono comparsi, a cadenza regolare, gli annunci dei “drop” (in gergo, consegne a intervalli regolari) di vendita della collezione di Phoebe Philo. A fine 2017, la designer aveva lasciato Céline (allora con l’accento, l’attuale direttore creativo Hedi Slimane, peraltro in odore di non rinnovo del contratto, era ancora lontano) rendendo orfani i cultori delle sue linee decise, a volte aspre nella nettezza e nel rigore del taglio, ma sempre dichiaratamente pensate per il corpo femminile, e con un’aderenza alle necessità della vita reale che, nella moda del periodo, non era così scontata.