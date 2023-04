I Godot della moda italiana

I numeri da record di Lvmh sono una lezione per i nostri “giganti” nazionali

Ormai ha preso il ritmo della conversazione fra Vladimiro ed Estragone che aspettano Godot. Ma quando arriva il polo del lusso italiano? Arriva domani. Meglio aspettarlo, allora, e tirarsi su i calzoni nel caso in cui. E invece, nella moda italiana, Godot è arrivato eccome. E’ passato molti anni fa, aveva l’aspetto di realtà come il GfT, che avrebbe potuto diventare un aggregatore ben più potente di quello che già era, nelle mani di Marco Rivetti. Ma il grande progetto finì con l’ingresso di Gemina e la nomina di Maurizio Romiti a capo azienda, favorendo indirettamente in quegli stessi anni, i primi Novanta, la crescita di Lvmh che oggi raggiunge una capitalizzazione di 500 miliardi di dollari, prima azienda europea. Godot era passato, sì, mentre oggi passa Bernard Arnault con gli amministratori delegati dei suoi brand (a Vuitton il ceo è Pietro Beccari) che acquistano i migliori piccoli artigiani italiani al ritmo di uno al mese, garantendosi anche la verticalizzazione della filiera.