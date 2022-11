Una Kim Kardashian è importante. Ma per la reputazione di un brand di lusso non è abbastanza

Ormai è inutile negarlo, tutte quelle popstar ipertruccate e ipervestite sedute in prima fila alle sfilate hanno un senso strategico vero. Arrivati alla terza edizione dell’Osservatorio sulla reputazione digitale dei brand di lusso, sviluppato da Comin&Partners e la società di ricerca KP16 con il supporto mediatico del “Foglio della Moda” un dato emerge con prepotenza, ed è che le strategie sofisticate, le operazioni culturali, le iniziative di sostenibilità non bastano per colpire l’immaginario popolare o, appunto, interessano un pubblico acculturato, ipoteticamente sovrapponibile a quello che legge almeno tre libri all’anno, e che in Italia rappresenta una quota di popolazione pari al 44 per cento, in maggioranza laureata e residente al nord. Ma la moda si vende e viene desiderata ovunque, presso chiunque e a prescindere dal suo livello di cultura e sofisticazione, come dimostra il surreale “bag-gate” della separazione fra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE