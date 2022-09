Il sogno americano secondo Kim Kardashian, che s'è fatta bionda perché sì, le bionde si divertono di più

La “donna più famosa d’America” prova di nuovo a rompere l’internet tra il revival anni Ottanta e Novanta, l’estetica da high school e da cover di un album di Bruce Springsteen, il denim e la pelle, quel misto tra Marlboro Man e Arthur Fonzarelli, la sexitude femminile di una soldato Jane in canottiera bianca

Nel 2014 sulla copertina di Paper, Kim Kardashian si presentava mostrando la schiena, compreso il fondo, uscendo da un vestito un po’ Gilded age un po’ Audrey Hepburn in “Colazione da Tiffany”, con decuplo giro di perle al collo e guanti di seta neri. Il titolo: “Kim Kardashian breaks the internet”. Oggi, otto anni dopo, la “donna più famosa d’America” prova di nuovo a rompere l’internet incarnando il sogno americano nella massima stereotipizzazione. C’è il revival anni Ottanta e Novanta, l’estetica da high school e da cover di un album di Bruce Springsteen, il denim e la pelle, quel misto tra Marlboro Man e Arthur Fonzarelli, la sexitude femminile di una soldato Jane in canottiera bianca. E poi bionda. Più di Pamela Anderson, più di Marylin Monroe, i due limiti bombastici del Novecento americano. “Penso che le bionde si divertano di più”, dice Kim.