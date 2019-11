Quello che non si dice sull'importanza di Armani nel mondo degli accessori moda

Nostra colpa, nostra massima colpa, non ci eravamo mai resi conto che nei suoi circa 45 anni di attività come stilista e imprenditore, Giorgio Armani avesse contribuito in modo così massiccio (anche) alla storia degli accessori. “Arriva il momento per tutto”, ci dice mentre accompagna un gruppetto di osservatori di moda e costume per le sale del Silos di via Bergognone, che da questa sera fino a febbraio 2020 ospiterà al piano terreno un'esposizione per temi e suggestioni cromatiche di circa 800 fra le calzature, le borse, i bijoux, le mise en tete che hanno accompagnato l'ascesa del marchio fino a oggi. Eccezionale l'uso della gamma dei verdi, compresa la difficilissima sfumatura celadon e il giallo-verde chartreuse, che in pratica sa usare solo lui.

Un po' come Gaspare Spontini e la sua Vestale, su cui Giuseppe Verdi e Vincenzo Bellini “fecero tanti spuntini” come ama dire Riccardo Muti, è evidente che tantissimi brand abbiano attinto a piene mani agli accostamenti inediti (coccodrillo e plastica trasparente), al gusto per i japonismes, ai tacchi scultorei ideati da Giorgio Armani in questi anni (molti, trasparenti) che si ritrovano, importantissimi, anche nella sfilata pre-fall che verrà presentata stasera, ospite d'onore il sindaco di Milano Beppe Sala. Molti ospiti stranieri, forte presenza di Dubai dove Armani sfilerà nella prossima primavera, molti ospiti dalla Cina, attentissimi allo stile della prima collezione di alta gioielleria e alle elegantissime perle rivestite di seta. Dopotutto, Giappone e Corea sono diventati (il primo è tornato ad essere), uno dei paesi di riferimento per l'export italiano, cioè l' unica fonte di sostentamento del sistema. L'Italia, come confermato dagli ultimi dati di Pitti Immagine, è un mercato fermo, anzi in calo come Hong Kong che però ha in corso prove generali di guerra civile. Qui, la lotta è tutta di palazzo. Per il momento.