Non tutto è e-commerce, non tutto vale la pena di acquistare con un clic o di osservare dietro lo schermo di un computer. C’è un mondo di bellezza che resiste ad Alibaba e a Jeff Bezos e che cerca ancora il battimani spontaneo, la gioia infantile dello sguardo e il gioco magico delle corrispondenze e dei ricordi dietro una vetrina. Memoria del rinoceronte in pelle di struzzo bianca e occhi d’agata Zouzou, ispirato ai disegni di Albrecht Dürer, che Salvador...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.