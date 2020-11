L'idrogeno ha un futuro

Fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili. Esauribili o in via d’esaurimento. Benzina, gasolio: combustibili fossili. Sembra che prima o poi siano destinati ad esaurirsi. Da loro dipende molto, forse troppo, della nostra mobilità attuale. Ecco allora che la transizione verso veicoli più “puliti” trova una motivazione in più che va oltre l’effetto serra. Certo che se per caricare le batterie di una vettura di Formula E viene usato un generatore alimentato a carburante la mobilità elettrica perde tutto il suo fascino. Quindi come possiamo ricaricare le batterie delle nostre auto elettriche? In un mondo ideale ci sono case che cedono o prendono energia dalla nostra quattroruote parcheggiata in garage a seconda dell’ora della giornata e dell’irraggiamento solare.

