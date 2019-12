Viva il Foglio. La politica si schiera in difesa del nostro giornale

I dettagli della vicenda che ha spinto il governo a decidere di escludere il Foglio dai contributi all’editoria per il 2018 li abbiamo raccontati lo scorso 24 dicembre.

Sollecitato a rispondere nel merito, l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria, il grillino Vito Crimi, ha ribadito di ritenere che “quella prodotta oggi da 'Il Foglio', purtroppo, non è informazione. È letame”. Ma i toni tutt'altro che concilianti di Crimi sono rimasti isolati e dal resto dei partiti di maggioranza e opposizioni, al contrario, sono arrivate manifestazioni di vicinanza e solidarietà in difesa del nostro giornale. “Chi vuole chiudere Il Foglio sappia che noi difenderemo questa voce libera dell’informazione come abbiamo difeso Radio Radicale. Pancia a terra, tutti insieme, Il Foglio deve vivere” ha commentato a caldo in un tweet l'ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva Matteo Renzi. Un altro ex premier, Paolo Gentiloni, attuale commissario europeo agli Affari economici, ha affidato la sua posizione a un commento conciso: “Viva Il Foglio. Viva”.

Chi vuole chiudere IL FOGLIO sappia che noi difenderemo questa voce libera dell’informazione come abbiamo difeso Radio Radicale. Pancia a terra, tutti insieme, @ilfoglio_it deve vivere — Matteo Renzi (@matteorenzi) December 24, 2019

L'ex presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani ha scritto di essere “con Il Foglio, come ero e sono con Radio Radicale. In un Paese democratico la libera informazione va difesa e vanno difesi i posti di lavoro delle persone che ci collaborano”. Per la vicepresidente della Camera Mara Carfagna la volontà è quella di “difendere le voci libere del nostro paese e Il Foglio è una di queste. Sono al fianco di Claudio Cerasa e della sua redazione, non sarà un cavillo a fermare il loro valido lavoro”.

Il presidente dei senatori del Partito democratico Andrea Marcucci ha ricordato di essere “un affezionato lettore del Foglio, un giornale libero, originale, indispensabile. Va difeso in tutti i modi”. Mentre il deputato di Italia Viva, Michele Anzaldi, ha presentato un'interrogazione indirizzata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, chiedendo “di sapere se risponda al vero che Palazzo Chigi, attraverso il dipartimento Editoria, intenda agire per richiedere sei milioni di euro di contributi erogati al quotidiano Il Foglio dieci anni fa e se intenda eliminare i contributi futuri al giornale, di fatto sancendone la chiusura come 'minacciato' un anno fa dal portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino. Quali iniziative il Governo e il presidente del Consiglio intendano intraprendere per tutelare una voce libera della stampa, il cui valore è tutelato dalla Costituzione ed è stato più volte richiamato dal presidente della Repubblica Mattarella”.

Mentre qualche illetterato e rancoroso vuole provare a chiudere #IlFoglio, mi sono appena regalato l’abbonamento per il 2020 proprio a @ilfoglio_it. State certi , non permetteremo che chiuda un giornale fuori dal coro e molto, davvero molto, ben scritto https://t.co/wzlAX7CoRc — Gennaro Migliore (@gennaromigliore) December 24, 2019

“Leggo tanti tweet che attaccano Il Foglio e Claudio Cerasa, dicendo che sono liberisti e devono vivere di mercato. Il tema però non sono loro o altri. Il tema è: esiste una legge? Hanno diritto ad avere X? Perché trovare il modo di escludere loro per le loro idee?” scrive, sempre su Twitter, il coordinatore di Fratelli d'Italia Guido Crosetto. Carlo Calenda, che ha fondato il movimento Azione! dopo essere fuoriuscito dal Pd, sollecita l'ex compagno di partito e attuale sottosegretario con delega all'Editoria Andrea Martella: “Ci fate un bel regalo di Natale e vi ricordate per qualche giorno che vi chiamate Partito Democratico e che non prendere ordini dal Movimento cinque stelle sulla chiusura dei giornali”, le sue parole.

Con @ilfoglio_it senza se e senza ma. Un tentativo maldestro che non riuscirà ad imbavagliare una voce colta, libera e indipendente dell’editoria italiana. Solidarietà al direttore @claudiocerasa! https://t.co/pSf8Md5DUw — Giorgio Mulè (@giorgiomule) December 24, 2019

Proprio il sottosegretario Martella ha risposto sottolineando che “sul tema dei contributi al Foglio penso sia necessario e utile evitare polveroni e strumentalizzazioni che non servono a nessuno e lasciare parlare solo i fatti. È in corso da parte del dipartimento per l'Informazione e l'Editoria un'istruttoria tecnica a seguito delle risultanze di una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza. Tale istruttoria ovviamente acquisirà le contro deduzioni da parte della testata e si concluderà per legge entro il prossimo febbraio”.

Secondo Andrea Romano, deputato del Pd ed esponente dell'area Base Riformista, “Il Foglio è una voce libera e assolutamente indispensabile al dibattito pubblico italiano. Anche per questo ci impegneremo in Parlamento e al Governo per trovare al più presto una soluzione che garantisca la continuità del giornale e del contributo pubblico previsto dalla legge”.

“Diventa un Paese pericoloso ed illiberale quello dove i giornali non graditi sono minacciati dai potenti di turno. Senza pluralità di informazione viene meno la democrazia, un valore che appartiene a ciascuno di noi. Oggi, ieri e domani continuo a comprare Il Foglio” ha scritto su Twitter il capogruppo al Senato di Italia Viva Davide Faraone. Sempre dalle file di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, sottosegretario agli Affari esteri, scrive “giù le mani dal Foglio e basta con questa fissazione di chiudere i giornali. Non va bene”.

In una democrazia sana le istituzioni aiutano i giornali a esistere, non cercano di farli chiudere. @ilfoglio_it non può e non deve chiudere. https://t.co/ru1ebp844u — orfini (@orfini) December 24, 2019

Il segretario di Più Europa Benedetto della Vedova scrive che il suo movimento “ama intensamente e unilateralmente Il Foglio. Impediamo che sia vittima di un sacrificio postumo sull'altare di Rousseau e soprattutto dei suoi tristi epigoni a Cinque stelle”. Per il deputato forzista Renato Brunetta ci si può schierare da una sola parte: “dalla parte del pluralismo, dalla parte della stampa libera. Come per Radio Radicale, così oggi sono dalla parte del Foglio. Un abbraccio al direttore Claudio Cerasa e a tutti i redattori. Sono con loro. Siamo con loro”.

Bisognerebbe capire (non è difficile) che per un liberale lo Stato finanzia partiti, giornali, musei, teatri, e tanto altro, per il bene della democrazia. Potete non essere d’accordo, ma chi ci vede contraddizione è un po’ somaro.#Foglio@ilfoglio_it — mattia feltri (@mattiafeltri) December 24, 2019

Solidarietà e vicinanza anche da parte del segretario generale dei metalmeccanici Fim Cisl, Marco Bentivogli, che se la prende con il Movimento cinque stelle: “Un tempo erano per lo streaming, la partecipazione popolare... Arrivati al Governo, fanno monologhi in tv, minacciano redazioni e vogliono chiudere radio e giornali. E chi governa insieme a loro è sempre più distratto... Sostegno agli amici del Foglio”.