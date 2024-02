Laura Carafoli, la signora del 9 da Novara alla Warner Bros

Come tenere insieme l’alto e il basso, Fabio Fazio e “La clinica del pus”; e poi le malattie strambe in tv e nella vita, il sogno proibito di Maria De Filippi e le proposte di sceneggiatura sulla famiglia Agnelli.

Più che signora Laura Carafoli, responsabile dei contenuti del gruppo Warner Bros. Discovery per il Sud Europa, che vuol dire anche il canale 9 in Italia, è una ragazzina, fuori e dentro, e non dimostra affatto i cinquantaquattro anni dell’anagrafe, tra le sneaker ai piedi e lo sguardo mobile e curiosissimo e una tendenza a fare lei le domande invece che a rispondere. “Da che famiglia viene?”, fa. Ma siamo qui per parlare di lei. “Ho una sorella fichissima, mia madre mi ha sempre detto che lei era bella, io un tipo; dunque, ho dovuto sforzarmi di essere intelligente”.