Non solo Bonomi e Fabbri: ecco le lauree misteriose o millantate che scatenano le polemiche

Capire chi ha davvero quel pezzo di carta e chi no sta diventando difficile come imbroccare il classico “13”. Mentre gli universitari in Italia scarseggiano

Mentre 7 milioni di studenti italiani tornano a scuola per la riapertura dopo le vacanze estive, impazza un bizzarro toto-laurea. Sia nel senso che sta diventando difficile come imbroccare il classico “13” capire chi la ha davvero e chi no; sia nel senso che vi sono veramente toni da film comico, “Totò e la laurea”. Ideale sequel di “Totò e i re di Roma”, film del 1951 liberamente ispirato a Cechov. Ma allora a mancare era solo la licenza elementare di un archivista capo in un ministero.