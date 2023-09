Da Giambruno a Fedez: le grandi donne alle prese con i loro uomini yorkshire

Dalla premier all’influencer, più degli uomini sono i maschi incontinenti, oggi, a preferire le bionde. In principio fu Sanremo, col bacio alla francese di Fedez e Rosa Chemical. Col rapper che non ci poteva stare un passo indietro alla moglie. E se già allora la misura ci sembrò colma, il meglio doveva ancora venire. Dei Ferragnez arriva infatti la nuova serie Amazon, con tutte le sfumature di bionditudine e potere, inquietudine e pianti. Tanti pianti. E c’è appunto Fedez che piange sempre e che a un certo punto si ritrova a Parigi. Guitto che manco Totò. E’ in visita dalla moglie quando davanti a un consesso di dame in Schiaparelli dice: “Stanotte io e Chiara abbiamo fatto una cosa che non facevamo da tempo: ci siamo schiacciati i punti neri a vicenda. Anzi no, abbiamo scopato”. Silenzio. Ed ecco la regina bionda col maschio che in punto di demenza le ruba la scena. Ma oltre Sanremo, dicevamo, c’è di più. Si faccia un piccolo sforzo e le si prenda come vite parallele, quelle di Giorgia e Chiara. Vite segnate non dalla sola chioma ma pure da una croce, la stessa. Perché dall’episodio 1 della serie, come da Rete 4, si capisce che le due sono unite da quel tipo di maschio che hanno scelto e che, accidenti, proprio non ce la fa. Non ce la fa a starsene zitto, fermo, sodo, e si lascia andare invece a flussi di coscienza e incoscienza. Talché dai consigli antistupro di Andrea Giambruno – consigli sensati ma incauti, vista l’ipersensibilità delle armocromate – sino alla posa more ferarum di Fedez e Chemical, sempre lì siamo.

