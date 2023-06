Le sbandate di Bonomi sul Mes e la Bce

Il governo ha per mesi gestito la questione della ratifica del Mes in maniera dilettantesca. Giorgia Meloni ha infilato il paese in un vicolo cieco e ha continuato a percorrerlo testardamente nella convinzione che prima o poi il muro si sarebbe spostato. Non è accaduto e non accadrà. La strategia di usare il voto dell’Italia, l’unico stato su 20 membri che manca per l’entrata in vigore del nuovo trattato, come moneta di scambio su altri tavoli non ha possibilità di riuscita. Non solo il ricatto non ha rafforzato il paese nel negoziato sul nuovo Patto di stabilità, ma rischia di indebolirlo finché il veto italiano tiene bloccata l’Eurozona su un’importante riforma che riguarda la messa in sicurezza del sistema bancario. È un danno per la credibilità del paese di cui il governo è il principale responsabile, ma non l’unico.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE