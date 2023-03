Il de profundis per i giornali? Ma intanto è gara ad accaparrarsi una testata

Lo vendo o non lo vendo? Silvio Berlusconi sfoglia le pagine del suo Giornale come se fossero petali della margherita amorosa. Il fratello se ne vuol disfare, i figli anche, il Cavaliere eletto senatore teme di fare come l’arcirivale Carlo De Benedetti: ha ceduto Repubblica spinto dagli eredi, poi se la voleva riprendere, infine ha fondato un quotidiano ben più piccolo anche se pieno di speranze a cominciare dalla testata: Domani. C’è poi un altro bel problema: a chi darlo? Agli Angelucci che puntano al monopolio della stampa di destra? Finirebbe nella tenaglia tra i Fratelli e i leghisti che si vogliono pappare gli azzurri ancora rimasti in pista. C’è sempre Urbano Cairo: l’editore del Corrierone per ora è in finestra e guarda da via Solferino.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE