Il secolo di Caprioli

Nel 1970 mancava ancora un anno al clamoroso exploit del “Fuori”, il fronte unitario gay di Angelo Pezzana, quando nelle sale appariva il primo protagonista espressamente queer del cinema italiano; la storia del corniciaio Alessio, che la domenica riceve a corte abbigliato in drag da principessa Luigi XVI, con un seguito di sgangherati assistenti al soglio pugliesi, calabresi, di Mestre. Cinquant’anni prima di Drag Race Italia appariva nell’Italia del post boom “Splendori e miserie di Madame Royale”, l’ultimo di una quadrilogia di film da regista di Vittorio Caprioli, attore e regista napoletano nato cent’anni fa e morto nel 1989, che raccontò una controstoria dell’Italia del boom. Era, infatti, una specie di anti-Alberto Sordi, che raccontava, sempre all’interno del solco nobilissimo della commedia all’italiana, l’ “ombra” psicanalitica del Paese. Se Sordi e Risi narravano il maschio “square” che è vigile, marito, industriale, mercante d’armi, Caprioli mette insieme negli stessi anni una cosmogonia da camera fatta di personaggi notturni, marginali, invisibili, che come spesso succede raccontano un’epoca come e meglio del mainstream. Anche anticipando i tempi. “Splendori e miserie” fu scritto insieme a sceneggiatori “top” come Bernardino Zapponi ed Enrico Medioli e con una mano sotterranea di Franca Valeri, sua prima moglie e complice artistica a trecentosessanta gradi (si “sentono” alcune battute perfettamente valeriesche: “sono i guanti che fanno la vera signora”).

