Salman Rushdie, di coltello e miracolo. Lo scrittore si racconta nel suo ultimo libro

Trent’anni passati nel rifiuto di farsi definire dalla fatwa di Khomeini, poi l’attentato che lo ha trascinato indietro. L’incubo della cecità, l’amore totalizzante per la moglie Eliza, i libri che salvano la vita. "Knife" è l’ultimo pubblicato

"Devo ammettere che, in occasione del nostro primo incontro dopo l’atrocità, mi aspettavo di trovarti cambiato, per certi versi ridimensionato. Neanche per sogno: eri e sei intatto, ancora tutto intero. E ho pensato, sbalordito: è all'altezza della situazione".