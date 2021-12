Marittella, la pittrice pura. Simbolo dell'emancipazione sociale degli anni del Boom

"Quando faccio un quadro sono consolata”, diceva Maria D’Orlando detta Marittella. Camminava per le vie di Chiantown a Milano, andava lenta aggiustandosi lo scialle sulle spalle. Andava a fare la spesa, ma da quando era arrivata al nord qualcosa in lei era cambiato: si soffermava a fissare i fiori del chiosco, come incantata. Ruotava e inclinava a sinistra la testa per meglio mettere a fuoco la visione dell’occhio sinistro semichiuso e contemplava le combinazioni di colori. Le piaceva il lilla insieme al verde, e non solo: tutti gli accostamenti, anche i più arditi. Una bambina di fronte alla natura. Anche se aveva vissuto in campagna e per il resto della sua vita all’aria aperta, ora vedeva i colori in modo diverso: ogni accostamento le suggeriva forme, linee, possibilità. Non era mai stato così fino ad allora. Aveva sessantacinque anni ed era venuta a Milano da Torre del Greco su invito del figlio Pasquale. Ci era arrivata in pieno boom economico, ma lei neanche lo sapeva; i giornali non li guardava: non aveva mai imparato né a leggere né a scrivere. A dire il vero, non era proprio mai andata a scuola: in vita sua non aveva fatto altro che lavorare. Ora invece si ritrovava pittrice, artista amata e acclamata, presa ad esempio da tutti. Un certo Lucio Fontana le aveva detto che la sua pittura era straordinaria e aveva scambiato con lei delle tele. I dipinti di Fontana li teneva dietro la branda militare dove si coricava ogni sera, a un passo dai fornelli dove cucinava per il figlio.

