Il luogo in cui eros riesce spesso a far tacere thanatos è in Veneto, a “Belluno”

“Capetti del Pd, vi maledico!”. È molto divertente l’ultimo libro di Patrizia Valduga. Sono poesie finalmente collocate in uno spazio-tempo preciso, il nostro, e non nelle cripte remote dalle cui fessure fuoriuscirono come ectoplasmi i versi sublimi di “Medicamenta” e “Donna di dolori”… Lo spazio lo annuncia già il titolo, “Belluno”, e il tempo è adesso ovvero questi ultimi mesi, al limite questi ultimissimi anni. Pertanto il lettore che si interessa di politica facilmente darà un nome ai capetti maledetti....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.