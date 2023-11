I fotografi a servizio di Hamas. Ci scrive Parenzo

Se Toto Riina mi avesse telefonato per dirmi: “David domani facciamo una cosa a Capaci con Falcone…” che cosa avrei fatto?

Al direttore - L’incredibile discussione sui reporter free lance a Gaza, immortalati mentre fotografano la strage con Hamas e poi si abbracciano con i terroristi, mi pone un grosso dubbio. Ma se Toto Riina mi avesse telefonato per dirmi: “David domani facciamo una cosa a Capaci con Falcone…” che cosa avrei fatto? Intanto sarebbe già gravissimo avere rapporti con Riina, poi avrei chiamato la polizia. Molto semplice. In zona di guerra, dove ci sono dittature, non c’è stampa libera. Ergo erano al servizio “fotografico” di Hamas. Grazie