Che fine fanno le promesse dei partiti estremisti arrivati al governo

Al direttore - Accade forse in Europa (amministrative, in Italia e Spagna, quindi facciamo pure la tara: ma Sánchez, come D’Alema tanti anni fa dopo analoga sconfitta, attende il voto nazionale) quanto accadde negli Usa dopo gli otto anni della superstar Obama? Uno zoccolo duro – vecchia ma funzionale espressione – delle popolazioni “bianche” che non ne possono più di una certa visione, e non solo chiedono ordine e amministrazione local, ma anche una diversa visione glocal e global? Negli Usa durò il tempo scombiccherato di una presidenza che però insiste e ci riprova, Trump, nonostante il candidato repubblicano di Elon Musk sia il potenziale vincitore contro Biden. In ogni caso, un occidente tradizionalista, conservatore e no-cancel culture. Stufo. Depresso, economicamente e non solo. Che esige attenzione.

Luca Rigoni

