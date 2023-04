No all'immobilismo come unica forma di legalità consentita

Al direttore - Piercamillo Davigo, indomito difensore della fede giustizialista, è tornato a ribadire in tv la sua idea dello stato di diritto. Secondo l’ex pm, un ufficiale di polizia giudiziaria dovrebbe recarsi, sotto copertura, nel luogo in cui si assegna un appalto. E senza perdere tempo dovrebbe arrestare l’imprenditore risultato vincitore. Non crede, caro Cerasa, che questa mentalità, purtroppo diffusa nelle procure, contribuisca in modo significativo alla difficoltà di “mettere a terra” il Pnrr? Con tanti cordiali auguri.

Giuliano Cazzola

