Medvedev pensa al dopo-Putin? Risposta all'ambasciata russa

Al direttore - Domani il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti sarà all’Ilva di Taranto, in una visita a sorpresa per evitare contestazioni. L’ultima volta era stato l’allora presidente Conte, la notte della vigilia di Natale 2019, a sedersi a cavalcioni sui banchi del consiglio di fabbrica per annunciare ai lavoratori che avrebbe rinunciato alla “causa del secolo” per far entrare lo stato in società con ArcelorMittal. Da allora l’azienda ha completato il piano ambientale, mentre quello industriale stenta a decollare. I sindacati da mesi chiedono di spostare la vertenza dal ministero del Lavoro, dove non hanno firmato l’accordo per la cassa integrazione concessa da Orlando, al Mise. Lo stesso Giorgetti, al netto delle promesse che fa quando parla della siderurgia italiana al nord, da due anni tiene il dossier Ilva fermo (come dichiarato dal suo viceministro Todde) bloccato ogni volta da una campagna elettorale. Giorgetti se vuole fare la differenza e dare prova di governo, sa che l’unica cosa che può fare giovedì in fabbrica è dire la data di riavvio dell’altoforno 5. Chi l’ha detto che così non vinca anche le amministrative?

Annarita Digiorgio

