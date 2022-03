Con la Russia o con noi? Per la Cina non sarebbe difficile scegliere

Al direttore - All’ Associazione nazionale dei comuni italiani, perché se ne faccia portavoce e vettore; si tratta di gesti simbolici, ma hanno anche questi un valore, un significato. Marina Ovsyannikova, Anna Nemzer, Anna Derusova, Svetlana Gannushkina, Elena Chernenko, Elena Kovalskaya… e quante altre e altri che non conosciamo, e i cui nomi andrebbero resi noti, comunicati: forse Amnesty International e altre simili organizzazioni umanitarie li conoscono; in prima persona dicono No alla guerra scatenata da Putin contro il popolo ucraino. Man mano che i nomi di queste persone vengono resi noti, si dia loro la cittadinanza onoraria di Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino… E in parallelo: i comuni italiani si gemellino con le città di Kyiv, Kharkiv, Kherson, Donetsk, Lviv, Mariupol, Odessa, Zaporizhzhia…

Valter Vecellio

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE