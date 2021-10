Lo stato trovi un modo per incentivare i vaccini, non le rivolte. Sciogliere Forza nuova? Segnale di debolezza

Al direttore - A tre giorni dall’entrata in vigore del green pass nei luoghi di lavoro, Beppe Grillo propone tamponi gratis per i lavoratori non vaccinati come strumento di pacificazione, ma subito gli risponde il ministro del Lavoro Andrea Orlando “no, questo significherebbe dire sostanzialmente che chi si è vaccinato ha sbagliato”. Allora come mai consente tamponi gratis in Acciaierie d’Italia, azienda di stato? La nuova Ilva è stata la prima azienda pubblica a comunicare, dopo richiesta e accordo sindacale, tamponi gratis a tutti i lavoratori non vaccinati – al momento 1.600 su un organico di 8.200 di cui la metà in cassa integrazione. Bizzarro che il governo da una parte obblighi l’utilizzo del green pass proprio per incentivare la vaccinazione e dall’altro renda gratuiti i tamponi per chi non vuole vaccinarsi. Addirittura, secondo i sindacati metalmeccanici, per gli operai senza green pass ci sarebbe la cassa integrazione anziché la sospensione dello stipendio come prevede il decreto. Cosa diranno ora gli insegnanti, o le forze dell’ordine, da tempo esclusi dalla gratuità pur rendendo un servizio pubblico? Ancor più bizzarro che a pagare i tamponi per i lavoratori sia un’azienda pubblica che non ha i soldi per pagare i fornitori, come il miliardo e mezzo di credito verso l’amministrazione straordinaria o i 40 milioni verso Sanac, costretti per questo a mettere in cassa integrazione i propri dipendenti. Azienda il cui management pubblico che oggi offre tamponi gratis ai No vax è scelto direttamente dal governo e nominato da Domenico Arcuri. Chissà che ne pensa Mario Draghi.

