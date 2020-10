"La figlia unica", l'abbagliante viaggio nella maternità di Guadalupe Nettel

Un libro sul rifiuto ma anche sull’accoglimento incondizionato. La saggezza e la compiutezza del racconto sta tutta qui, nella capacità di far emergere tutte le differenze, tutti i mutamenti, tutti i passi indietro così come i progressi

Devo ammettere che non mi sono mai sentita a mio agio con i bambini. Se si avvicinano li scanso, e quando è inevitabile dover interagire con loro, non ho idea di come farlo. Mi annovero tra le persone che si innervosiscono tantissimo se sentono il pianto di un neonato su un aereo o nella sala d’aspetto di uno studio, e che impazziscono se si prolunga per più di dieci minuti. Non che i bambini mi disgustino del tutto.

Guadalupe Nettel, “La figlia unica” (La Nuova Frontiera)

