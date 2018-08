Professor Cassese, la presidenza del Senato ha chiesto l’11 luglio 2018 un parere al Consiglio di stato sui vitalizi e una commissione speciale di quest’organo ha reso il 26 luglio un parere sostenendo che una disciplina retroattiva dei vitalizi può essere disposta con delibera del Consiglio di presidenza del Senato (cioè che non è necessaria una legge), che non vi sono rischi di dichiarazione di illegittimità della delibera, se essa è adottata con alcune cautele, indicate dal parere, e che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.