Cari sovranisti, dovreste stare più attenti alle banche che agli "speculatori stranieri"

La rabbia di Salvini contro i venditori allo scoperto è mal direzionata

- Il quotidiano britannico "Financial Times" sostiene che sbagliano bersaglio il leader della Lega Matteo Salvini e gli altri esponenti della destra in Italia, i quali hanno chiesto ed ottenuto di proibire la vendita allo scoperto di azioni di aziende del paese. Per il "Financial Times", questo passo è basato sulla errata percezione che l'Italia non soltanto è assediata dal coronavirus, ma sarebbe anche nel mirino di una cabala di speculatori stranieri che cercano di trarre profitto dalla peggiore crisi che il paese sta soffrendo dai tempi della seconda guerra mondiale. Salvini e i suoi alleati Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia (Fd'I), e Antonio Tajani, numero due di Forza Italia (FI), hanno spinto la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) ad agire per evitare che "la speculazione finanziaria metta la nazione in ginocchio". Analoghe misure sono state assunte da Francia, Spagna e Belgio, con il consenso dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma). Tuttavia, il "Financial Times" è convinto che quando gli speculatori internazionali mettono nel mirino le grandi aziende dell'Italia non stiano scommetendo specificamente contro il paese, poiché quelle società sono dei marchi di livello planetario che generano profitti in tutto il mondo. I politici italiani dovrebbero quindi appuntare la loro attenzione più sulle banche, principali responsabili della distruzione di valore delle azioni quotate alla Borsa di Milano. Per il "Financial Times", sono gli istituti di credito a danneggiare e minacciare i risparmiatori italiani e perciò la politica dovrebbe costringerli proteggere i risparmi dei loro azionisti. Tuttavia, commenta il "Finacial Times", ciò richiede uno sforzo molto maggiore del semplice divieto di vendite allo scoperto.