La grande lezione di Mattia, il "paziente 1" in Italia

Come Conte sta affrontando la crisi del coronavirus

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sta affrontando la crisi provocata dall'epidemia del nuovo coronavirus “cerando di svolgere il suo lavoro nel miglior modo possibile”, presentandosi “serio, rassicurante e senza falso pathos, con gli italiani che lo seguono e l'opposizione che cerca lo scontro”. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, che in questo modo commenta il discorso con cui Conte ha presentato il decreto sull'istituzione della zona di protezione in tutta Italia al fine di contenere il contagio da coronavirus. Nonostante alcuni “errori di comunicazione”, con la pubblicazione delle bozze dei decreti precedenti prima degli annunci ufficiali, ora Conte “ha trovato il giusto tono giusto”, comunicando ai connazionali che, con la zona di protezione, “la loro vita quotidiana sarà molto diversa per le prossime quattro settimane rispetto a prima”. Il capo del governo ha, dunque, scelto “le parole giuste” quando ha affermato che “non vi è più tempo per combattere il coronavirus” e “tutti devono fare a meno di qualcosa per il bene dell'Italia”. Nel far fronte al contagio, “si tratta di responsabilità, non dobbiamo essere negligenti”, ha evidenziato il presidente del Consiglio. Secondo “Handelsblatt”, tali affermazioni mostrano quanto Conte ben conosca l'individualismo degli italiani e il loro scarso senso civico. Per tale motivo, sarebbe stata quindi istituita la zona di protezione, definita da alcuni “la misura più drastica” mai assunta da quando l'Italia è una democrazia. A compiere tale passo, Conte sarebbe stato portato anche dalla due diverse necessità: evitare un'emergenza sanitaria e reagire all'opposizione che, guidata dal leader della Lega Matteo Salvini chiede “un'azione ancora più drastica, nel miglior stile populista, con miliardi di euro in aiuti”.