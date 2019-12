Il governo prepara il salvataggio della Banca popolare di Bari

Auto: i punti da definire nella fusione Fca-Psa

- Fiat Chrysler Automobiles (Fca) e Peugeot Société Anonyme (Psa) dovrebbero firmare la prossima settimana un accordo vincolante sul loro progetto di fusione. Lo scrive il quotidiano francese “Les Echos”, spiegando che ci sono alcuni punti fondamentali che devono essere specificati. La notizia circolata negli ultimi giorni secondo la quale si terrà un consiglio di sorveglianza di Psa il 17 dicembre prossimo ha fatto salire il titolo del gruppo francese del 2 per cento il 13 dicembre scorso. Tra i punti più delicati da definire c'è quello riguardante la gestione del futuro gruppo che nascerà dalla fusione. Entrambe le aziende potranno nominare 5 dei 10 membri del consiglio di amministrazione ma l'attuale presidente di Psa, Carlos Tavares, dovrebbe diventare amministratore delegato per almeno i primi cinque anni. In questo modo Tavares potrà sedere come undicesimo membro al tavolo del cda. Tra le incognite c'è poi quella riguardante l'uscita progressiva del gruppo cinese Dongfeng, che oggi è tra i principali azionisti di Psa insieme alla famiglia Peugeot e bpifrance, tutti con il 12,23 per cento del capitale. I Peugeot potrebbero acquisire una parte dell'azionariato di Dongfeng, andando così incontro alle richieste dell'amministrazione statunitense, che non vede di buon occhio la presenza di un'azienda cinese nel gruppo. Il terzo punto riguarda i recenti problemi avuti da Fca. Negli Stati Uniti General Motors ha fatto causa al gruppo italo-statunitense accusandolo di aver corrotto dei sindacalisti. A questo si aggiungono i problemi con il fisco italiano, che chiede al gruppo 1,3 miliardi di euro per l'acquisizione di Chrysler.