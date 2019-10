Conte al Financial Times: "Le mie azioni giudicate appropriate"

Italia: Conte a "Financial Times", "Mie azioni giudicate perfettamente appropriate"

Londra, 31 ott - (Agenzia Nova) - Il primo ministro italiano Giuseppe Conte ha preso carta e penna ed ha scritto una lettera al "Financial TImes" per rispondere alle accuse di coinvolgimento negli scandali finanziari che stanno scuotendo il Vaticano: nella missiva che il quotidiano economico britannico pubblica oggi giovedì 31 ottobre Conte ribadisce di non essere stato a conoscenza del fatto che dietro il fondo che nel maggio 2018 gli richiese una consulenza legale ci fosse il discusso finanziere Raffaele Mincione e capitali forniti dalla segreteria di Stato del Vaticano; quanto all'accusa di conflitto di interesse, il premier italiano ripete di essersi formalmente e sostanzialmente astenuto e di non aver nemmeno presenziato alla riunione del Consiglio dei ministri che ai primi del giugno 2018 decise di utilizzare il "golden power" nello scontro a quel tempo in atto per il controllo della strategica società di telecomunicazioni Intelit. In conclusione della sua lettera Giuseppe Conte rivendica che le sue azioni comunque sono state giudicate perfettamente appropriate ed al di sopra di ogni sospetto dalla Autorità italiana sui mercati e sulla competizione, con un verdetto emesso il 24 gennaio di quest'anno.

“Wsj”, raggiunto accordo su fusione Fca-Psa

New York, 31 ott - (Agenzia Nova) - Le case automobilistiche Fiat Chrysler Automobiles (Fca) e Psa avrebbero raggiunto l'accordo per la loro fusione. Lo riferiscono fonti vicine al dossier citate dal quotidiano “Wall Street Journal”, secondo cui il consiglio di amministrazione di Psa avrebbe già dato anche il via libera formale all'operazione, mentre è ancora riunito quello del gruppo italiano. L'annuncio ufficiale è atteso per domani, giovedì 31 ottobre. In precedenza il ministero dell'Economia e delle Finanze francese aveva dichiarato in una nota che il governo francese, azionista di circa il 12 per cento di Psa tramite Bpifrance, “segue con attenzione e apertura le discussioni avviate” tra i due gruppi che includono “il recupero di Psa con il sostegno dello Stato”, e sarà “particolarmente vigile” sulla conservazione dell'impronta industriale della nuova entità che potrebbe nascere da una fusione fra le due case automobilistiche. Il Gruppo Psa è controllato paritariamente dalla famiglia Peugeot, lo Stato francese e la cinese Dongfeng Motors (che detengono il 14,1 per cento ciascuno delle azioni) a seguito della crisi del settore automobilistico avvenuto a partire del 2008. Secondo "Bloomberg", l'operazione di fusione potrebbe includere un dividendo speciale di 5 miliardi di euro, e lo scorporo del produttore di componenti Faurecia, parte del gruppo Psa.

Governo vuole migliorare accordo su immigrazione con la Libia

Madrid, 31 ott - (Agenzia Nova) - L'Italia non porrà fine al Memorandum d'intesa Italia-Libia sui migranti (Memorandum of understanding, Mou) ma intende "migliorarlo" per rispondere anche alle critiche di numerose Ong e istituzioni. "Il documento può essere modificato e migliorato", ha dichiarato ieri il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, a pochi giorni dal rinnovo automatico dell'accordo. Il Memorandum Italia-Libia è stato firmato nel 2017 dall'esecutivo di Paolo Gentiloni, e dal presidente del governo di Riconciliazione nazionale libico - supportato dalle Nazioni Unite - Fayez al Sarraj, per regolare i salvataggi nel Mediterraneo centrale. Nel testo, che verrà automaticamente rinnovato sabato, l'Italia si è impegnata a fornire navi e addestrare le guardie costiere libiche in modo che possano intercettare le barche che salpano dalle loro coste e trattare con gli immigrati che viaggiano a bordo. L'accordo è stato oggetto di numerose critiche da parte di molte organizzazioni per le violazioni dei diritti umani nei centri di detenzione libici, in un paese precipitato nel caos, nella violenza e nella guerra dopo la caduta del dittatore Muammar a Gheddafi nel 2011.

Commissione apre indagine su acquisizione Fincantieri di Chantiers de l’Atlantique

Parigi, 31 ott - (Agenzia Nova) - La Commissione europea ha annunciato ieri, 30 ottobre, l’apertura di un’inchiesta approfondita sull’acquisizione di Chantiers de l’Atlantique (ex Stx) da parte di Fincantieri. Lo riferisce il quotidiano francese “Le Figaro”, spiegando che per Bruxelles l’operazione potrebbe “ridurre la concorrenza sul mercato della costruzione navale da crociera”. “Esamineremo scrupolosamente se l’operazione prevista è suscettibile di avere un’incidenza negativa sulla concorrenza nel settore della costruzione delle navi da crociera, a scapito dei milioni di europei che partono in vacanza in crociera ogni anno”, ha detto il commissario alla Concorrenza Margrethe Vestager. Bruxelles considera “poco verosimile” l’ipotesi che un nuovo attore possa entrare sul mercato per “compensare gli eventuali effetti negativi dell’operazione”.

Thomas Hilse è il nuovo presidente del marchio Iveco

Madrid, 31 ott - (Agenzia Nova) - La compagnia italiana Iveco, specializzata nella produzione di veicoli industriali, ha annunciato la nomina di Thomas Hilse a presidente del marchio. Dal 1° novembre, Thomas Hilse assumerà la responsabilità della gestione dei prodotti, delle vendite, del marketing e dello sviluppo della rete del marchio Iveco a livello globale, con l'obiettivo di consolidare la posizione del marchio e di espandere la sua presenza nel mercati mondiali. "Siamo molto felici di dare il benvenuto a Thomas nella nostra organizzazione. Si unisce alla società in un momento importante della nostra storia, quando abbiamo appena lanciato la nuova gamma di veicoli commerciali leggeri Daily e la gamma Iveco Way con il nuovo camion pesante Iveco S-Way e significativi progressi nella digitalizzazione e nella servitizzazione”, ha detto Gerrit Marx, presidente dei veicoli commerciali e speciali Iveco.



